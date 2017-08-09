3G покрытие Vodafone появилось в 170 населенных пунктах

Vodafone Украина существенно расширил географию 3G покрытия в июле, обеспечив скоростным мобильным интернетом жителей 170 населенных пунктов в 22 областях Украины.
Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 1,3 миллиона украинцев.
В частности, на западе страны:
Львовская: Пустомыты, Радехов, Моршин, Шкло, Любинцы, Добротвор, Каменка-Бугская, Олесько, Броды, Перемышляны, Яворов, Самбор, Тисовец, Жидачев.
Ровенская: Оженин, Грушвица Вторая, Поселок, Острожец, Демидовка, Прикладники, Антополь, Заречное, Корец, Здолбунов.
Ивано-Франковская: Котиковка, Гвоздец, Городенка, Углы.
Тернопольская: Почаев, Хоростков, Гусятин, Монастыриска, Лановцы, Шумск, Кременец, Большие Загайцы, Большие Борки.
Хмельницкая: Дунаевцы, Нетешин, Понинка, Теофиполь.
Закарпатская: Тересва, Буштино, Горонда, Вышково, Дзвонковое, Рахов, Великий Бычков, Межгорье, Дубриничи, Керецки, Ясиня, Великие Комяты, Ильница, Кушница, Большие Геевцы, Солотвино.
Черновицкая: Сокиряны, Каменная, Герца, Валява, Панка.
Волынская: Цумань, Гаевка.
В центральных областях:
Киевская: Добраничевка, Кошев, Червоная Слобода, Черепин, Перемога, Великая Каратуль, Гайворон, Гейсиха, Парышков, Поток, Сеньковка, Жуковцы, Кавказ, Сошников, Яблоновка, Дыбинцы, Дедовщина, Старая Оржица, Степовое, Высокое, Трилесы, Гореничи, Ольшаница , Большие Прицки, Осещина, Войково, Великий Круполь, Пархомовка.
Житомирская: Житомир, Городница, Сингуры, Андрушевка, Бердичев, Болярка, Коростышев, Кочеров, Курное, Мартыновка. Новая Боровая, Новогородецкое, Новогуйвинское, Озерное, Олиевка, Попельня, Радомышль, Улашановка, Пулины, Чуднов, Березовка.
Черкасская: Монастырище, Драбов, Балаклея, Стецовка, Билозорье, Маньковка.
Полтавская: Новая Галещина, Верхолы.
Днепропетровска: Маломихайловка, Божедаровка.
Кировоградская: Новомиргород, Новоархангельск, Ольшанка, Новогородка, Александровка, Злынка, Подгайцы, Федоровка, Треповка, Голованевск.
Винницкая: Песчанка.
На севере и востоке страны:
Донецкая: Ялта, Зайцево, Мангуш, Яцковка, Яковлевка, Шевченко, Новоэкономическое, Никольское, Бабах-Тарама.
Луганская: Боровское, Приволье.
Черниговская: Ягодное, Халявин, Кобыжча, Сыраи, Копти, Ярославка, Днепровское, Головеньки, Малая Девица, Моровск, Седнев, Сосница, Семеновка.
В южных областях:
Николаевская: Врадиевка, Южноукраинск.
Херсонская: Станислав, Широкая Балка, Днепровское, Зелёный Под.
Одесская: Килия, Долинское, Теплодар, Великоплоское, Маяки.
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина за период 1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г. достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети.