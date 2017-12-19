В ноябре 345 тысяч украинцев получили доступ к 3G Vodafone

Настоящий 3G интернет от Vodafone появился в еще 100 населенных пунктах.
Vodafone Украина продолжает расширять территорию 3G покрытия и предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету жителям новых городов и сел. Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 345 тысячам украинцев в 100 населенных пунктах Украины.
В частности, в центральных областях:
Киевская область: Зазимье, Фурсы, Богдановка, Озера, Мотовиловка, Крушинка, Литвиновка, Демьянцы, Дударкив, Стадница
Житомирская область: Народичи;
Черкасская область Песчаное, Вергуны, Катеринополь
Винницкая область: Теплик
Кировоградская область: Павлыш, Елизаветградка, Панчево, Новая Прага, Большая Виска;
Полтавская область: Кошмановка, Веприк, Стаси, Бутенки, Бугаевка
На севере и востоке страны:
Черниговская область: Березная, Сергеевка, Мена, Волосковцы, Макошино, Зметнев, Короп
Сумская область: Красная Слобода, Гребениковка
Харьковская область: Протопоповка, Грушевка, Гуты, Никополь
Донецкая область: Горняк, Гродовка
Луганская область: Меловатка, Новопсков
На юге и востоке Украины:
Одесская область: Зализничное, Дмитровка, Васильевка, Виноградное, Ореховка, Холмское, Новосельское, Орловка, Оксамытное, Камышевка, Белолесье, Молога, Салганы, Жовтневое, Вилково, Городное, Приморское, Михайловка, Утконосовка, Теплица, Делень, Каменка, Озерное, Сафьяны, Кислица
Николаевская область: Бузское, Прибужаны
Херсонская область: Красное, Новогригорьевка, Раздольное, Рубанивка
Днепропетровская область: Лычково, Кирово, Юрьевка, Орловщина, Новопавловка, Григорьевка, Чкалово
Запорожская область: Успеновка, Приморское, Молочанск, Новоалексеевка, Большая Знамянка, Разумовка, Марьевка
В западных областях:
Закарпатская область: Пилипец, Изки
Волынская область: Устилуг, Заболотье, Любязь
Львовская область: Великие Мосты, Городок
Черновицкая область: Кадубивцы, Керстенцы, Владычна, Стрелецкий Кут, Товтры, Зеленая, Ливинцы, Путила
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на украинском рынке. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети.