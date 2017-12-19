В ноябре 345 тысяч украинцев получили доступ к 3G Vodafone

19 декабря 2017, 15:45

Настоящий 3G интернет от Vodafone появился в еще 100 населенных пунктах.

Vodafone Украина продолжает расширять территорию 3G покрытия и предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету жителям новых городов и сел. Настоящий 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны еще 345 тысячам украинцев в 100 населенных пунктах Украины.

В частности, в центральных областях:

Киевская область: Зазимье, Фурсы, Богдановка, Озера, Мотовиловка, Крушинка, Литвиновка, Демьянцы, Дударкив, Стадница

Житомирская область: Народичи;

Черкасская область Песчаное, Вергуны, Катеринополь

Винницкая область: Теплик

Кировоградская область: Павлыш, Елизаветградка, Панчево, Новая Прага, Большая Виска;

Полтавская область: Кошмановка, Веприк, Стаси, Бутенки, Бугаевка

На севере и востоке страны:

Черниговская область: Березная, Сергеевка, Мена, Волосковцы, Макошино, Зметнев, Короп

Сумская область: Красная Слобода, Гребениковка

Харьковская область: Протопоповка, Грушевка, Гуты, Никополь

Донецкая область: Горняк, Гродовка

Луганская область: Меловатка, Новопсков

На юге и востоке Украины:

Одесская область: Зализничное, Дмитровка, Васильевка, Виноградное, Ореховка, Холмское, Новосельское, Орловка, Оксамытное, Камышевка, Белолесье, Молога, Салганы, Жовтневое, Вилково, Городное, Приморское, Михайловка, Утконосовка, Теплица, Делень, Каменка, Озерное, Сафьяны, Кислица

Николаевская область: Бузское, Прибужаны

Херсонская область: Красное, Новогригорьевка, Раздольное, Рубанивка

Днепропетровская область: Лычково, Кирово, Юрьевка, Орловщина, Новопавловка, Григорьевка, Чкалово

Запорожская область: Успеновка, Приморское, Молочанск, Новоалексеевка, Большая Знамянка, Разумовка, Марьевка

В западных областях:

Закарпатская область: Пилипец, Изки

Волынская область: Устилуг, Заболотье, Любязь

Львовская область: Великие Мосты, Городок

Черновицкая область: Кадубивцы, Керстенцы, Владычна, Стрелецкий Кут, Товтры, Зеленая, Ливинцы, Путила

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на украинском рынке. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети.