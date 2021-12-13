Платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ исполнилось два года

13 декабря 2021, 9:45

11 декабря платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ отмечает два года с момента запуска.

В 2021 году количество абонентов, которые пользуются услугой, увеличилось почти в два раза в сравнении с 2020 годом. Этому способствовало увеличение объема библиотеки, эксклюзивные и допремьерные показы, увеличение детского контента, а также увеличение доступа к 4G.



«Одним из главных достижений платформы в этом году стало то, что Киевстар ТВ теперь доступен абонентам любого оператора или интернет-провайдера. Благодаря расширению базы видео контента на платформе, удобства пользования и доступности услуги, количество абонентов увеличилось вдвое», – прокомментировала Татьяна Лукинюк, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Киевстар.

За 2021 год общее количество видео контента на платформе увеличилось с 10 до 20 тыс. единиц. Самыми популярными жанрами являются экшн, комедия и драма. Пользователи Киевстар ТВ найдут на платформе зарубежные сериалы от мировых студий FOX и Showtime, отечественные и зарубежные фильмы, кинопремьеры и киноклассику.Из более чем 300 телеканалов, которые предлагает Киевстар ТВ, основное преимущество зрители платформы отдают национальным, а среди тематических каналов лучше всего смотрят кино, детский и познавательный контент. Большинство ТВ-каналов на платформе по умолчанию транслируется в HD-качестве. Дополнительно зрители платформы могут смотреть собственные каналы Киевстар ТВ, транслирующие контент по видеобиблиотеке без перерыва на рекламу. Среди 50 разножанровых каналов можно найти кино, сериалы, мультфильмы, а также релакс-каналы и специальный канал к праздникам «КС ТВ | Новогодний 2022».Благодаря разнообразному контенту, абоненты стали проводить больше времени на платформе. В частности, длительность просмотра фильмов и сериалов в 2021 году увеличилась на 36%. Пользователь ТВ-платформы в среднем расходует на просмотр видео более 80 часов в месяц.Павел Рыбак, руководитель Киевстар ТВ, отмечает: «Мы постоянно пополняем библиотеку разножанровым контентом как зарубежным, так и отечественного производства, поэтому приглашаем зрителей присоединиться к нашему марафону эксклюзивных премьер. Рады, что зрители могут выбрать для себя информационные, развлекательные, познавательные или спортивные продукты. Стремимся и дальше поддерживать украинских производителей и транслировать локальный контент, а также предлагать подписчикам еще больше эксклюзивов и допремьерных показов, ценя их выбор в пользу Киевстар ТВ».В этом году на платформе Киевстар ТВ вышло семь эксклюзивов от украинских продакшенов, среди которых «Крепостная», «Сумасшедшая свадьба-3», «Славяне», «Голос страны. Перезагрузка», «Липсинк батл», «Мир наизнанку» и «Женитьба вслепую». Кроме этого, зрители смогли первыми посмотреть сериалы «Джек & Лондон», «Ангелы-2», «Моя любимая Страшко», «Ментовские войны. Харьков-3» и «Опер по вызову-5» к их телевизионной премьере.В октябре этого года на Киевстар ТВ появился отдельный раздел с аудиосказками на украинском языке, насчитывающий более 350 народных и авторских произведений, а также более 1500 мультфильмов и мультсериалов, наиболее популярными из которых являются «Смурфики», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Шрек», «Мадагаскар» и «Щенячий патруль».Также одним из преимуществ платформы является возможность просматривать контент из пяти разных девайсов. Интересно, что 50% пользуются Киевстар ТБ с мобильных телефонов. По мнению специалистов компании, этому способствовало увеличение территории доступа к скоростному мобильному интернету. Напомним, что возможность доступа к услугам 4G в сети Киевстар есть у 90% населения Украины. Это дает возможность абонентам смотреть любимые фильмы и сериалы везде, где есть покрытие 4G сети. Еще 30% абонентов пересматривают видеоконтент с телевизора. Остальные используют ТВ-приставки и ноутбуки.