Киевстар ТВ обнародовал данные независимого CATI-исследования

21 февраля 2022, 9:15

Киевстар ТВ провел масштабный независимый опрос украинских телезрителей с целью анализа зрительских предпочтений и дальнейшего усовершенствования предложения для своих пользователей.

Согласно данным платформы Киевстар ТВ, абсолютным лидером утреннего прайма за прошлую неделю (7-11 февраля) является телеканал 1+1 с долей 16,9%. На второй позиции – телеканал ICTV с долей 9,6%. Третье место занимает телеканал "Украина" с долей 6,6%.

Аналогичные результаты показало и исследование CATI. 1+1 также лидирует с долей 13,2%, ICTV – занимает второе место с долей 10,3%, а третье место – телеканал «Украина» с долей 8,5%.

«Выводы по трендам телепросмотра в большинстве своем построены на анализе собственных данных Киевстар ТВ, а также данных ТВ-панели. Однако на фоне роста популярности онлайн-телевидения приобретают актуальность новые инструменты измерения, ведь классические методы исследований не успевают адаптироваться к новым технологиям потребления видеоконтента. Поэтому с декабря 2021 исследовательское агентство Info Sapiens по нашему заказу регулярно проводит масштабный телефонный опрос населения Украины, где в реальном времени респонденты отвечают, что они смотрят в данный момент. Эта методика позволяет восполнить недостаток измерительной технологии и при этом не полагается на память людей, ведь опрос проводится здесь и сейчас. По нашему мнению, такое сравнение различных результатов важно для улучшения качества измерения всего телевидения в Украине», – прокомментировал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1+1 медиа.

После тестового периода, длившегося две недели в декабре-январе 2022 года, Киевстар ТВ утвердил механику исследования и провел первый полноценный опрос 7-11 февраля 2022 года. В центре внимания был утренний слот, 08:00-11:00, характеризующийся среди ТОП-6 каналов наиболее стабильной сеткой с постоянными продуктами.

Опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – компьютерная система телефонного опроса) проводился среди абонентов операторов мобильной связи Украины, выборка была сформирована случайным образом. Всего в указанный период – 7-11 февраля 2022 года – было осуществлено более 24,5 тысячи интервью (примерно 1 650 интервью в час). Респондентов спрашивали, смотрят ли они телевизор в момент интервью, если да, то, что именно они смотрят. Лаконичная анкета и большой объем случайной выборки, равномерно распределенной во времени, позволяют сравнивать результаты опроса с данными других измерений с высокой степенью точности.

Поскольку у Киевстар ТВ отсутствует возможность точного выделения демографических характеристик зрителя, для корректного сравнения была выбрана общая аудитория (4+, вся Украина).Детали по расчету доли аудитории:

- Для платформы Киевстар ТВ: процент просмотра канала от продолжительности просмотра зрителями платформы в заданном промежутке времени.

- Для CATI: процент респондентов, смотревших канал, среди тех, кто смотрел телевизор в заданном промежутке времени.