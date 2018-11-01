1+1 media distribution подписала соглашения на трансляцию каналов на 2019 год

1 ноября 2018, 9:15

Количество отечественных провайдеров, которые разделяют мнение о том, что в новом году зрители должны быть обеспечены доступом к уже хорошо знакомым и любимым телепродуктам из пакета 1+1 media distribution, стремительно растет.

Украинские провайдеры активно договариваются о контрактах на трансляцию телеканалов с портфолио 1+1 media distribution на 2019 год. Так, недавно новые лицензионные соглашения были заключены с одним из крупнейших в стране провайдеров – «Lanet», а также региональными – «Телесеть» (г. Житомир), «НКТВ» (г. Николаев) и «Основа» (г. Чернигов). Подписание данных соглашений состоялось в условиях взаимовыгодного сотрудничества и по приемлемой для сторон цене, которая не противоречит анонсированной медиагруппой политике продаж на 2019 год.



«Считаем, что заблаговременные переговоры по обсуждению условий и подписанию соглашений на следующий год - это логичный шаг для ответственного провайдера, который заботится о комфорте своего абонента и его удовлетворения уровнем оказания услуг. Со своей стороны, мы готовы всесторонне содействовать увеличению абонентской базы провайдеров программной услуги путем соблюдения принципов добросовестной конкуренции, противодействия демпингу, пиратству и предоставлять выгодные условия для сотрудничества с группой 1+1 media в следующем году, чтобы продолжать обеспечивать зрителей качественной телевизионной услугой», - прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.



Напомним, что недавно 1+1 media сообщила о том, что одним из первых, кто подписал лицензионное соглашение на трансляцию каналов 1+1 media distribution, стал провайдер «Triolan».









