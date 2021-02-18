18 февраля 2021, 13:45

Vodafone запустил короткий номер для линии по вопросам профилактики самоубийств

Vodafone Украина выступил партнером проекта Lifeline Ukraine и открыл для своих абонентов короткий номер 7333 для звонков на горячую линию по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья.



Горячая линия направлена, в первую очередь, на ветеранов и членов их семей, но психологическую помощь может получить каждый абонент Vodafone, который в этом нуждается, по короткому номеру 7333. Звонок бесплатный.



Lifeline Ukraine – это национальная профессиональная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья. Каждому, кого преследуют депрессия или мысли о самоубийстве, кому не с кем этим поделиться, линия предлагает первую эмоциональную помощь.



Профессиональные специалисты горячей линии предоставляют психоэмоциональную поддержку как при телефонном обращении, так и при запросе в чате на сайте Lifeline Ukraine, на странице Facebook и в Telegram канале. Горячая линия работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.



«Vodafone Украина был первым оператором, который присоединился к этой важной инициативе партнеров. Мы поддерживаем Lifeline Ukraine и хотим, чтобы благодаря технологиям связи каждый наш абонент мог получить необходимую помощь, как медицинскую, так и психоэмоциональную», - отметила Виктория Рубан, начальник отдела связей с общественностью Vodafone Украина.



Линия работает с августа 2019 года. На сегодняшний день она получила более 9000 обращений и предоставила 6000 часов консультаций.

