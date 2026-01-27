С 31 января украинцы начнут получать приглашение на "Скрининг здоровья 40+"

27 января 2026, 10:15

Программа дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья.

Как присоединиться к программе?▪️Через 30 дней после вашего дня рождения в 2026 году в "Дії" появится уведомление о возможности прохождения скрининга.▪️После подтверждения участия 2000 грн автоматически зачисляются на "Дія.Карта" в течение нескольких дней.▪️Если не пользуетесь приложением "Дія", то через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карточку в банке и обратиться в центр предоставления админуслуг.