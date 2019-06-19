Институт им. Н.М. Амосова запускает программу домашней телемедицины

19 июня 2019, 13:15

Теперь врачи Института будут контролировать состояние послеоперационных пациентов, которые продолжают реабилитацию в домашних условиях.

Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы.



Телемедицинская платформа создана в рамках партнерского проекта компании Vodafone Украина и Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине. Задача Платформы – предоставить полный комплекс решений, предназначенных для организации и администрирования процесса телемедицинских консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами.



Платформа содержит два взаимосвязанных модуля: первый из них – медицинский портал MedBrama, который создан с учетом потребностей врачей и предоставляет им удобные инструменты для использования телемедицины в своей ежедневной практике; второй модуль – мобильное приложение «Поиск врача», предназначенное для пациентов.



Портал MedBrama доступен исключительно для врачей. Помимо основной функции – телемедицинских консультаций – портал MedBrama предоставляет целый ряд инструментов, которые помогают врачу расширить круг пациентов и при этом экономить время и удобно организовать рабочий процесс. «Мы создали для врача персонального электронного помощника, который автоматизирует процесс проведения телемедицинского консультирования и делает доступными разнообразные инструменты для дистанционной работы с пациентами на этапах реабилитации и лечения в домашних условиях. У пользователей портала появляется возможность практического обучения в процессе обмена практическим опытам с коллегами. В ближайшей перспективе на портале появится возможность совместного обсуждения специалистами редких или сложных клинических случаев. Для тех, кто планирует оказывать услуги в области телемедицины на платной основе, будет доступным биллинг и система приема платежей», – отметил Виталий Осташко, вице-президент Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине.



Для того чтобы пользоваться порталом, не требуется никакого дополнительного оборудования и программного обеспечения – используются облачные технологии, поэтому достаточно компьютера и доступа в интернет.



С момента регистрации врача на портале MedBrama информация о нем становится доступна пользователям бесплатного мобильного приложения «Поиск врача». В данном приложении пациенты могут найти нужного специалиста по заданным параметрам (специальность, стаж работы, название клиники или по геолокации), записаться на прием к выбранному врачу, использовать приложение в качестве персональной медицинской карточки, сохраняя в личном профиле необходимые файлы. В приложении также реализована функция телемедицинского контроля со стороны лечащего врача. Благодаря этой функции пациент имеет возможность поддерживать постоянную online-связь со своим лечащим врачом. Это особенно важно, когда речь идет о хронических заболеваниях, сложных патологиях или послеоперационных случаях, требующих наблюдения за ходом лечения даже за пределами стационара.



Мобильное приложение «Поиск врача» создано при участии Vodafone Украина. «За последние несколько лет Украина получила возможность догнать европейские страны в телекоммуникациях - мы построили 3G и 4G сети. Опыт Vodafone, одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, позволяет нам применять в Украине самые передовые технологические решения со всего мира. Сегодня мы уже работаем над решениями для сети NB-IoT. Благодаря этому социальная сфера и медицина в особенности имеет возможность выйти на качественно новый уровень. Ведь для медицины скорость передачи информации – это точная диагностика, грамотное лечение, быстрая реакция в экстренных случаях. Сегодняшние технологии дают такую возможность», – отметил Константин Воробьев, директор по трансформации Vodafone Украина.



Институт им. Н.М. Амосова в год принимает 30 000 пациентов и делает 5 000 операций. 100% пациентов Института должны появляться на повторную консультацию для контроля за процессом выздоровления. «Телемедицина – не новинка для нашего Института, уже много лет мы практикуем удаленные консультации с коллегами. В этом проекте нас заинтересовала возможность удаленного наблюдения за послеоперационными пациентами при помощи мобильного приложения после того, как они уезжают домой», – отметил Василий Лазоришинец, директор Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова.