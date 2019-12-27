Сотрудники Киевстар сдали кровь, чтобы спасти 32 маленьких пациента

27 декабря 2019, 10:45

20 декабря в компании Киевстар прошел День донора. 66 сотрудников собрали 32 литра крови для помощи маленьким пациентам с пороками сердца, которые проходят лечение в Институте им. М. Амосова.

День донора состоялся при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора», который является постоянным партнером компании «Киевстар» в рамках инициативы «Доторкнись до серця».

«Мы в Киевстар впервые проводим День донора и меня поразило, как много у нас сотрудников, которые готовы прийти на помощь. Это дает надежду, что в Киевстар появится новая традиция - а именно участие в донорстве, и мы в дальнейшем будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи», — говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Согласно данным ВОЗ, каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. Донорство не только спасает жизнь, но и способно принести пользу тому, кто решился сдать кровь. Например, улучшает сердечно-сосудистое здоровье, снижает риск развития сердечных приступов и инсультов, и также снижает риск развития рака. В среднем для одного пациента института им. Амосова нужно 1,2 - 4,8 литров крови, а ежедневная потребность составляет более 12 литров.

«Благодаря Киевстар надежду на спасение жизни получат 32 пациента, в первую очередь - дети, экстренные пациенты и социально незащищенные слои населения. Культура донорства — это инструмент развития культуры благотворительности, это взаимопомощь и единение всех украинцев вместе. Призываем всех присоединиться к донорскому движению, ведь каждая кроводача спасает жизни пациента. Помогайте друг другу, не будьте равнодушными!», - говорит Сергей Сиромаха, главный врач Института им. М. Амосова.

Каждый, кто хочет сдать кровь для пациентов института может обратиться по адресу: г. Киев, ул. Амосова 6, центр крови Института им. Н. Амосова, с 9.00 до 11.30.

Для помощи детям с врожденными пороками сердца также можно сделать пожертвование на сайте БФ «Твоя опора», либо отправить SMS с текстом «Живи» на короткий номер 88000. Стоимость благотворительного SMS 20 грн. Осуществить SMS-пожертвование могут абоненты предоплаченной связи Киевстар.

Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, SMS пожертвования для социальной инициативы «Детская Надежда» превысили сумму в 2 миллиона гривен. Все средства, привлеченные благодаря SMS-пожертвованиям, используются для оснащения детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.