В День донора Vodafone собрал кровь для 150 пациентов

26 мая 2021, 11:15

Vodafone организовал добровольный сбор крови среди своих сотрудников #BloodGoodDay.

День донора прошел в главном офисе компании, переговорные комнаты которого на день превратились в медицинские кабинеты.

За 5 часов акции сотрудники собрали кровь для 150 потенциальных пациентов Института Амосова. 99% сотрудников, подавших заявки на участие, стали донорами в этот день.Всего в акции приняло участие 78 сотрудников. Приобщиться могли все, кто может быть донором по состоянию здоровья и не имел противопоказаний на момент донации. Во время акции были соблюдены все необходимые меры безопасности при проведении медицинских процедур.Организовать #BloodGoodDay в Vodafone помогали общественное объединение "Агенти крові", выездная бригада института Амосова и волонтеры.Корпоративные дни донора проходят в Vodafone с 2014 года каждые полгода и уже стали доброй традицией.В этом году День донора помог подчеркнуть важность проявления заботы друг о друге в постизоляционный период, и дал возможность сотрудникам компании оказать поддержку тем, кто борется за жизнь и здоровье.