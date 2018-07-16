FCC подтвердила существование смартфона Samsung с Android Go

16 июля 2018, 11:15

Федеральная комиссия связи США (FCC) подтвердила планы южнокорейской Samsung выпустить свой первый смартфон под управлением Android Go.



Кроме того, в Сети появились так называемые «живые» фотографии грядущей новинки.

Стоит отметить, что в документах FCC упоминается несколько модификаций грядущей новинки: SM-J260G, SM-J260G/DS, SM-J260Y и SM-J260Y/DS.



На данный момент известно, что этот терминал производителя получит 5-дюймовый HD-дисплей.



Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской 8/16 ГБ. В качестве программной платформы отмечается 4-ядерный Exynos 7570 с графикой Mali-T72.



Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.

Также известно за аккумулятор на 2600 мАч и слот для карт SD.Анонс новинки состоится в ближайшее время, но точная дата пока не обозначена.