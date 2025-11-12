Індонезія відмовилась від російських БТР-80А

12 ноября 2025, 13:15

Індонезійський контингент ООН у Лівані тихо, але показово змінив парк: замість російських БТР-80А на чергування виходять Pandur II 8×8, збирання яких локалізоване на PT Pindad.

Це не просто «оновлення техніки», а індикатор ширшого розвороту Джакарти від ризикових російських ліній постачання — до європейських платформ із передбачуваним сервісом та офсетами.Повернення 12 БТР-80А після ~16 років у складі UNIFIL і прихід Pandur II укладаються в багаторічну логіку диверсифікації: ще у 2020-му CSG/Excalibur Army та Tatra Defense Vehicle відвантажили машинокомплекти з подальшою збіркою в Індонезії.Для миротворчих місій це дає одразу три вигоди. Перша — життєвий цикл: стандартизовані вузли, швидший доступ до запчастин і прозорі SLA; російські канали з 2022 року непередбачувані, що критично для техніки на «синіх шоломах».Друга — відповідність вимогам ООН: краща ергономіка, захист і інтеграція зі зв’язком/SA ситуаційної обізнаності.Третя — промислова політика: локальна збірка підсилює PT Pindad і змикається з власними програмами (APS-3 Anoa, середній танк Harimau), зменшуючи зовнішню залежність.