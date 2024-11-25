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25 ноября 2024, 17:15
Росіяни знищили Курахівську ТЕС
Після численних атак та удару КАБом на станції зруйновані усі труби та основні споруди.
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