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2 июня 2023, 11:45
566 ракет та дронів росіяни запустили по Україні з початку травня
Зокрема, запущено 185 ракет та 381 безпілотників. 154 ракети та 342 дрони було збито нашою ППО.
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