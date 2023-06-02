2 июня 2023, 11:45

566 ракет та дронів росіяни запустили по Україні з початку травня

Зокрема, запущено 185 ракет та 381 безпілотників. 154 ракети та 342 дрони було збито нашою ППО.

 
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