Де знайти укриття в Польщі?

16 сентября 2025, 9:15

У країні працює офіційний сервіс «Schrony» — інтерактивна карта з позначеними укриттями.

За даними gov.pl, у Польщі понад 234 тис. об’єктів, які поділяють на:

• S – герметичні укриття для довготривалого перебування

• U – захищені, але негерметичні місця (підвали, тунелі)

• MDS – тимчасові укриття (школи, гаражі, адмінбудівлі)



Найбільше укриттів розташовано у Мазовецькому (29,7 тис.) та Сілезькому (25,9 тис.) воєводствах.



Збережіть карту в телефоні та заздалегідь перевірте укриття біля дому чи роботи.