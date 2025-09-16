Де знайти укриття в Польщі?

У країні працює офіційний сервіс «Schrony» — інтерактивна карта з позначеними укриттями.
За даними gov.pl, у Польщі понад 234 тис. об’єктів, які поділяють на:
• S – герметичні укриття для довготривалого перебування
• U – захищені, але негерметичні місця (підвали, тунелі)
• MDS – тимчасові укриття (школи, гаражі, адмінбудівлі)
Найбільше укриттів розташовано у Мазовецькому (29,7 тис.) та Сілезькому (25,9 тис.) воєводствах.
Збережіть карту в телефоні та заздалегідь перевірте укриття біля дому чи роботи.