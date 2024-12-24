Honda та Nissan об'єднуються в холдинг - Mitsubishi на черзі

24 декабря 2024, 12:45

Японські автовиробники підписали меморандум про порозуміння. Завершити переговори планують до червня 2025 року, а запустити холдинг – до серпня 2026 року.

Mitsubishi також підписала окремий меморандум з Honda та Nissan. У січні 2025 року компанія ухвалить рішення, чи приєднається вона до переговорів.Honda та Nissan об'єднуються, щоб конкурувати з Tesla та китайським BYD на ринку електромобілів. Створення холдингової компанії може стати порятунком для Nissan, чий прибуток у 2024 році впав на 90%. У листопаді виробник оголосив про скорочення тисяч співробітників, щоб утриматись на плаву.