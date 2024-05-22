Лікарням Харківщини передали 12 додаткових електрогенераторів

22 мая 2024, 9:45

Допомога надійшла від міжнародних благодійників за сприяння Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.«Через щоденні ворожі обстріли енергетична система Харківщини зазнала значних руйнувань. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення області та нищити цивільну інфраструктуру. Докладаємо максимум зусиль, щоб автономізувати роботу медзакладів регіону. Це питання перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова», – сказала Олена Логвинова.