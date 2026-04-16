16 апреля 2026, 10:45

Neuralink готується вживити біогібридний нейроінтерфейс у мозок людини

Компанія Science Corporation, заснована колишнім президентом Neuralink Максом Ходаком, готується до перших клінічних випробувань нейроінтерфейсу нового типу на людях.



Перші випробування заплановані на 2027 рік і проводитимуться під час уже запланованих операцій на черепі пацієнтів.



Ключова відмінність від Neuralink та інших конкурентів це біогібридна технологія. Замість чисто електронного інтерфейсу Science Corporation інтегрує лабораторно вирощені нейрони з електронікою, створюючи більш природне з'єднання з мозком. Простіше кажучи, пристрій частково складається з живих нервових клітин, які мають краще взаємодіяти з тканинами мозку, ніж будь-який метал чи кремній.

