Компанія Science Corporation, заснована колишнім президентом Neuralink Максом Ходаком, готується до перших клінічних випробувань нейроінтерфейсу нового типу на людях.
Перші випробування заплановані на 2027 рік і проводитимуться під час уже запланованих операцій на черепі пацієнтів.
Ключова відмінність від Neuralink та інших конкурентів це біогібридна технологія. Замість чисто електронного інтерфейсу Science Corporation інтегрує лабораторно вирощені нейрони з електронікою, створюючи більш природне з'єднання з мозком. Простіше кажучи, пристрій частково складається з живих нервових клітин, які мають краще взаємодіяти з тканинами мозку, ніж будь-який метал чи кремній.
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 12:15
Китай випробував глибоководний різак для підводних кабелів 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
ООН закликали всі країни негайно припинити постачання зброї Ізраїлю 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
На GitHub опублікували повну технологічну схему виробництва радарного комплексу. 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Neuralink готується вживити біогібридний нейроінтерфейс у мозок людини 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Пентагон проігнорував дедлайн Конгресу щодо передачі 46 відео з НЛО 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Британія оголосила про надання ЗСУ найбільшого пакету дронів в історії країні 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
РФ планує розмістити ядерну зброю на орбіті 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
У ЗСУ створили Воєнну експертну раду ARES, - Генштаб 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Норвегія розробила "мисливця на дрони" для української армії 0.00