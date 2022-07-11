11 июля 2022, 15:15

"Байрактар" из Литвы уже в Украине, - Офис президента

«Это мощное проявление дружбы и единства, доказывающее - не только Украина борется с агрессором», - сообщил замглавы ОП Андрей Сибига.


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