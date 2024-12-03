Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО — Сибига

3 декабря 2024, 13:45

Министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО заявил, что обсудит с западными коллегами ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки россии и возможности усиления "воздушного щита", пишет "Европейская правда".



"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем — Hawk, NASAMS, IRIS-T, — которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность", — отметил он.