У Франції змінюють схему цін на ядерну електроенергію

14 января 2026, 15:15

Замість механізму Arenh вводиться новий порядок продажу ядерної енергії EDF. Асоціації споживачів побоюються, що це зробить рахунки за електрику вищими та нестабільнішими.

Arenh багато років дозволяв альтернативним постачальникам купувати частину ядерної енергії EDF за регульованою ціною, згладжуючи коливання ринку. Тепер EDF отримує більше свободи та можливості фінансувати нові реактори, а споживачі — більше залежності від "біржі електрики". Асоціації бояться, що у періоди стрибків оптових цін домогосподарства та малий бізнес першими відчують новий режим на своїх рахунках.