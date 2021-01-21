Смартфон Nokia 1.4 с 6,51" дисплеем HD+ и двойной камерой обойдётся в 100 евро

21 января 2021, 12:15

Несколько дней назад стало известно, что компания HMD Global вскоре представит бюджетный смартфон Nokia 1.4.

И вот теперь интернет-источники обнародовали подробные технические характеристики этого аппарата начального уровня.



Говорится об использовании четырёхъядерного процессора с тактовой частотой 1,3 ГГц, работающего в связке с 1 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD.

Смартфон оборудован 6,51-дюймовым дисплеем формата HD+ и фронтальной 5-мегапиксельной камерой. Основная камера получит двухмодульную конфигурацию с датчиками на 8 и 2 млн пикселей.



Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi с частотным диапазоном 2,4 ГГц, контроллера Bluetooth 4.2, дактилоскопического сканера, порта Micro-USB и стандартного 3,5-мм гнезда для наушников.



Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Устройство заключено в корпус с габаритами 166,42 × 76,72 × 8,70 мм. Предусмотрена возможность установки двух SIM-карт.



Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10. В продажу поступят версии как минимум в двух вариантах цветового исполнения — синем и сером. Цена составит менее 100 евро.

(С) 3dnews.ru