Samsung скоро выпустит бюджетный смартфон Galaxy F22 на платформе MediaTek

16 июня 2021, 11:45

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация о смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-E225F_DS: на коммерческий рынок этот аппарат выйдет под именем Galaxy F22, пополнив ассортимент доступных моделей.

В базе сертификационного ведомства новинка упоминается среди различных модификаций аппарата Galaxy A22. А это означает, что устройства станут либо ближайшими родственниками, либо вообще идентичными смартфонами.Таким образом, делают вывод наблюдатели, Galaxy F22 получит 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Фронтальная 13-мегапиксельная камера расположится в небольшом экранном вырезе.Готовящемуся аппарату приписывают наличие четверной основной камеры с датчиками на 48 и 8 млн пикселей, а также двумя сенсорами на 2 млн пикселей. Кроме того, говорится о наличии бокового дактилоскопического сканера.