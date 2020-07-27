Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг

27 июля 2020, 9:45

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.

В прошлом году Xiaomi выпустила гаджет Mi Reader, оборудованный 6-дюймовым дисплеем на электронной бумаге E Ink, процессором Allwinner с четырьмя вычислительными ядрами, 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 16 Гбайт. Как теперь сообщается, к выпуску готовится ридер нового поколения.



Устройство, обнаруженное в базе Bluetooth SIG, имеет кодовое обозначение XMDKDZS02MA. О технических характеристиках новинки, к сожалению, известно немного. Сообщается лишь о поддержке беспроводной связи стандарта Bluetooth 5.0.



Очевидно, новый ридер выйдет на международный рынок. Безусловно, он получит экран E Ink, расходующий энергию только в момент перерисовки изображения. Размер панели, вероятнее всего, останется прежним — 6 дюймов.