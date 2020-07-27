Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
В прошлом году Xiaomi выпустила гаджет Mi Reader, оборудованный 6-дюймовым дисплеем на электронной бумаге E Ink, процессором Allwinner с четырьмя вычислительными ядрами, 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 16 Гбайт. Как теперь сообщается, к выпуску готовится ридер нового поколения.
Устройство, обнаруженное в базе Bluetooth SIG, имеет кодовое обозначение XMDKDZS02MA. О технических характеристиках новинки, к сожалению, известно немного. Сообщается лишь о поддержке беспроводной связи стандарта Bluetooth 5.0.
Очевидно, новый ридер выйдет на международный рынок. Безусловно, он получит экран E Ink, расходующий энергию только в момент перерисовки изображения. Размер панели, вероятнее всего, останется прежним — 6 дюймов.
Сертификация Bluetooth SIG говорит о том, что устройство Mi Ebook Reader находится на финальной стадии разработки. Официальная презентация гаджета может состояться до конца текущего квартала.
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