15 декабря 2020, 11:15

Xiaomi сегодня представит электронную книгу Mi EBook Reader Pro за $198

Компания Xiaomi сообщила, что 15 декабря представит электронную книгу Mi EBook Reader Pro. Попутно китайский производитель опубликовал рекламный постер новинки.

Согласно маркетинговому материалу, обычная стоимость ридера составит 1299 юаней (около $198).

К сожалению, постер не сообщает техническую информацию о новинке, но учитывая приписку в Pro названии, вероятно, оно сможет предложить более продвинутые характеристики по сравнению с оригинальной версией Mi EBook Reader, представленной Xiaomi год назад. Из очевидных вещей в глаза бросается разве что появившаяся круглая сенсорная кнопка под экраном.

Напомним, что обычная версия этого ридера оснащена шестидюймовым экраном E Ink с разрешением HD, плотностью пикселей 212 PPI (пикселей на дюйм) и 24 уровнями яркости подсветки дисплея. Устройство получило 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной памяти, а также четырёхъядерный процессор Allwiner с тактовой частотой 1,8 ГГц. Для коммуникации и зарядки электронная книга использует порт USB Type-C. Ёмкость батареи гаджета составляет 1800 мА·ч. Вес устройства равняется 178 граммам.

Весьма вероятно, что Pro-версию электронной книги Xiaomi будет отличать более качественный дисплей с повышенной плотностью пикселей. Устройству также приписывают наличие голосового ассистента, но официальные и полные характеристики новинки мы сможем узнать уже завтра.

Постер также указывает, что первым 7000 покупателям Mi EBook Reader Pro достанется по цене в 1099 юаней (около $168).

(С) 3dnews


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