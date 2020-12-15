Xiaomi сегодня представит электронную книгу Mi EBook Reader Pro за $198

15 декабря 2020, 11:15

Компания Xiaomi сообщила, что 15 декабря представит электронную книгу Mi EBook Reader Pro. Попутно китайский производитель опубликовал рекламный постер новинки.

Согласно маркетинговому материалу, обычная стоимость ридера составит 1299 юаней (около $198).

К сожалению, постер не сообщает техническую информацию о новинке, но учитывая приписку в Pro названии, вероятно, оно сможет предложить более продвинутые характеристики по сравнению с оригинальной версией Mi EBook Reader, представленной Xiaomi год назад. Из очевидных вещей в глаза бросается разве что появившаяся круглая сенсорная кнопка под экраном.



Напомним, что обычная версия этого ридера оснащена шестидюймовым экраном E Ink с разрешением HD, плотностью пикселей 212 PPI (пикселей на дюйм) и 24 уровнями яркости подсветки дисплея. Устройство получило 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной памяти, а также четырёхъядерный процессор Allwiner с тактовой частотой 1,8 ГГц. Для коммуникации и зарядки электронная книга использует порт USB Type-C. Ёмкость батареи гаджета составляет 1800 мА·ч. Вес устройства равняется 178 граммам.

Весьма вероятно, что Pro-версию электронной книги Xiaomi будет отличать более качественный дисплей с повышенной плотностью пикселей. Устройству также приписывают наличие голосового ассистента, но официальные и полные характеристики новинки мы сможем узнать уже завтра.Постер также указывает, что первым 7000 покупателям Mi EBook Reader Pro достанется по цене в 1099 юаней (около $168).

(С) 3dnews