Электронная книга Xiaomi Mi Reader Pro получила 7,8" дисплей и 32 Гбайт памяти

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала сегодня новое устройство для чтения электронных книг — гаджет Mi Reader Pro, оснащённый дисплеем на электронной бумаге с фронтальной настраиваемой подсветкой.
Применена панель E Ink с диагональю 7,8 дюйма и разрешением 1872 × 1404 точки (пиксельная плотность — 300 PPI). Подсветка предлагает 24 уровня яркости, а также возможность изменения температуры цвета.
Ридер несёт на борту процессор с четырьмя вычислительными ядрами и 2 Гбайт оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль рассчитан на хранение 32 Гбайт информации.
За возможности беспроводного обмена данными отвечают двухдиапазонный адаптер Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и контроллер Bluetooth 5.0. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.1 Oreo.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Устройство заключено в корпус толщиной всего 7 мм, а вес составляет приблизительно 250 г.
В настоящее время электронная книга Xiaomi Mi Reader Pro доступна для заказа по ориентировочной цене 170 долларов США. В дальнейшем стоимость возрастёт до 200 долларов.
(С) 3dnews