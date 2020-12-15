Электронная книга Xiaomi Mi Reader Pro получила 7,8" дисплей и 32 Гбайт памяти

15 декабря 2020, 9:45

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала сегодня новое устройство для чтения электронных книг — гаджет Mi Reader Pro, оснащённый дисплеем на электронной бумаге с фронтальной настраиваемой подсветкой.

Применена панель E Ink с диагональю 7,8 дюйма и разрешением 1872 × 1404 точки (пиксельная плотность — 300 PPI). Подсветка предлагает 24 уровня яркости, а также возможность изменения температуры цвета.



Ридер несёт на борту процессор с четырьмя вычислительными ядрами и 2 Гбайт оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль рассчитан на хранение 32 Гбайт информации.



За возможности беспроводного обмена данными отвечают двухдиапазонный адаптер Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и контроллер Bluetooth 5.0. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.1 Oreo.



За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Устройство заключено в корпус толщиной всего 7 мм, а вес составляет приблизительно 250 г.