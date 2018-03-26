Xiaomi Dual-Unit Half-Ear – 11-долларовые вкладыши в керамическом корпусе

26 марта 2018, 10:15

Китайская Xiaomi на днях презентовала свои новые доступные по цене наушники-вкладыши - Dual-Unit Half-Ear.

Новинка позиционируется в сегменте ультрабюджетных наушников, хотя при этом официально заявлено о профессиональном подходе при проектировании девайса.



Так, в частности эта модель может похвастаться сертификатом Hi-Res Audio, что позволяет предположить действительно хорошие способности новинки в плане звука.

На проводе Xiaomi Dual-Unit Half-Ear предусмотрен пульт управления с интегрированным микрофоном управления на три кнопки. Он позволяет контролировать воспроизведение аудио и отвечать на поступающие звонки.



Корпус гарнитуры керамический.

На данный момент Xiaomi Dual-Unit Half-Ear уже можно купить в Китае. Стоимость, напомним, $11. Девайс доступен в белом варианте расцветки корпуса, а также черном. Как скоро новинка появится за пределами рынка Поднебесной, пока не известно.