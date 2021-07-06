Xiaomi готовит смартфон Redmi с частотой обновления дисплея 120 Гц

6 июля 2021, 9:45

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени пополнит ассортимент смартфонов Redmi новой моделью с передовыми характеристиками.

Говорится, что новинка получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу аппарата якобы ляжет процессор MediaTek MT689X. Этому чипу приписывают наличие вычислительных ядер Arm Cortex-A78 и графического ускорителя Arm Mali-G77.



Смартфон будет оборудован многомодульной камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором. В состав камеры войдёт блок с широкоугольной оптикой.



Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Говорится о поддержке быстрой подзарядки мощностью 67 Вт.

По оценкам Strategy Analytics, компания Xiaomi находится на третьем месте в списке ведущих поставщиков смартфонов. Доля компании в первом квартале текущего года составила 15 %. По сравнению с первой четвертью 2020-го продажи Xiaomi увеличились на 80%.

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