Xiaomi выпустила зеркальную версию Redmi 10X ограниченным тиражом

Смартфон Redmi 10X был представлен Xiaomi ещё в конце мая. Теперь в продаже появилась версия смартфона в цветовом исполнении Liquid Silver, знакомом ещё по Xiaomi Mi 6.
Согласно словам Лу Вейбинга (Lu Weibing), генерального директора бренда Redmi, производство смартфона в этом цвете очень сложное, из-за чего он будет доступен ограниченным тиражом.
Смартфон в цвете Liquid Silver можно по праву назвать единственным в своём роде. Redmi 10X в таком окрасе выглядит куда более интересно и узнаваемо, чем любой другой смартфон в этой ценовой категории. Устройство не просто серебристое. Цвет корпуса имитирует зеркало. Подобный окрас ранее встречался у смартфонов Xiaomi Mi 6 Mercury Silver и Sony Xperia XZ Premium Luminous Chrome, который, к слову, был признан лучшим смартфоном на выставке MWC 2017.
Лу Вейбинг сообщил, что процесс производства устройств в таком цвете очень трудоёмкий, а его стоимость довольно высока, вследствие чего Redmi не может выпустить смартфон большим тиражом. Интересно, что предыдущее устройство компании в подобном окрасе, Xiaomi Mi 6 Mercury Silver, недавно было продано в Китае по цене $2854.
Стоимость же Redmi 10X Liquid Silver с 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопителем данных составляет всего $371, что совсем не много для смартфона с интересным самобытным дизайном. Добавим, что стандартная версия Redmi 10X с такой конфигурацией памяти стоит на $100 дешевле.
(С) 3Dnews.ru