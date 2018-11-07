AIRON представила ручной трехосевый стабилизатор GIMBAL PRO

7 ноября 2018, 13:15

Украинский производитель портативной электроники, компания AIRON объявила об анонсе на отечественном рынке своего первого ручного трехосевого стабилизатора – GIMBAL PRO.



Смартфон уже давно стал самой популярной камерой в мире. Но одно дело, если мы говорим о любительской съемке, и совсем другое, если речь идет о стриминге либо же съемке для блогов, где качество картинки чрезвычайно важно. Именно для этого и создан GIMBAL PRO.



GIMBAL PRO получился довольно компактным и легким. Устройство быстро приводится в работу, оно эргономично и удобно для любой руки, а широкая функциональность в сочетании с долгоиграющей батареей позволят долго заниматься любимым делом без опаски за то, что работа прервется в самый неподходящий момент. Кстати, аккумулятор смартфона может подзаряжаться от батареи стабилизатора, что весьма удобно.

Стедикам предназначен для смартфонов и экшн-камер (камеру можно зафиксировать при помощи специального крепления).



Кроме того, важной особенностью стабилизатора AIRON GIMBAL PRO является возможность использовать его как Power Bank во время съемки. Подключите ваш смартфон к USB-выходу и заряжайте его!



В зависимости от условий съемки, система предложит пользователю выбрать один из трех режимов. "Режим панорамирования и наклона" позволит получить четкую панорамную картинку с наклоном камеры вверх/вниз и вправо/влево. Второй режим "Панорамирования" – это упрощенная версия предыдущего. Он позволяет делать панорамные кадры без возможности наклонов вверх/вниз. Третий режим будет интересен стримерам. Он блокирует работу осей вращения и наклона, позволяя строго видеть лишь картинку перед собой.

Помимо этого, производитель предусмотрел два варианта для изменения положения ориентации смартфона из горизонтального в вертикальное. Также можно всячески переключать крепления на стабилизаторе.Сопряжение со смартфоном выполняется посредством модуля Bluetooth. Для более широкого функционала производитель рекомендует установить приложение Gimbal Pro (есть для iOS и Android). При помощи этого приложения можно будет выполнить калибровку, настроить функцию слежения за лицом, смарт-слежение за объектами, съемка панорамы и мн. др. Без приложения вам будет доступна лишь базовая функциональность стабилизатора.GIMBAL PRO изготовлен из композитного материала и весит всего 423 грамма, что весьма и весьма немного.Продажи новинки стартуют в конце ноября. Стоимость – 5499.



Поддерживаются все смартфоны на Android и iOS.

Вес – 423 граммаАвтономность и время заряда – до 12 часов съемки/3 часаВходное напряжение порта для зарядки micro-USB – 5VВходной ток порта для зарядки micro-USB – 1АНапряжение порта выходного питания – 5VТок порта выходного питания USB – 1A