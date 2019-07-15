Fly Technology представляет трехосевой стабилизатор - FeiyuTech VLOG pocket

15 июля 2019, 15:15

Компания Fly Technology профессиональный дистрибьютор высокотехнологичных гаджетов в Украине, выводит на рынок компактный и удобный складной трехосевой смартфонный стабилизатор FeiyuTech VLOG pocket, который может сильно изменить рынок ручных стабилизаторов.

Он привлечет новых пользователей, заинтересованных в таких устройствах, и увеличит количество качественного контента, созданного с помощью ручных стабилизаторов.



VLOG pocket - это непрофессиональный стабилизатор и разрабатывался специально для съемки влогов, и это самый легкий складной трехосевой стабилизатор среди существующих моделей, его вес 272 грамма. Механизм складывания, напоминающий крыло птицы, делает эту модель компактной и портативной. Легкость использования обеспечивается наличием быстрого переключения между портретным/альбомным режимами, и возможностью работы без предварительной балансировки нагрузки. Также эта модель поддерживает оригинальные камеры смартфонов, имеет интеллектуальный трекинг объектов и может похвастаться достаточно большой грузоподъемностью. Максимальная нагрузка, которую отрабатывает стабилизатор, составляет 240 грамм, чего достаточно для работы со смартфонами всех основных производителей. VLOG pocket позволяет применять разные высокоуровневые техники съемки, так что с этим стабилизатором каждый сможет делать влоги на практически профессиональном уровне!

В отличие от других трехосевых стабилизаторов, которые чаще всего недружелюбны к Android пользователям, VLOG pocket первым стал на путь поддержки оригинальных приложений фотокамер. Этот стабилизатор может непосредственно управлять предустановленными на телефон приложениями камер без использования дополнительных программ.



Несмотря на упрощенную конструкцию и элементы управления, стабилизатор достаточно функционален. С VLOG pocket можно с легкостью повторить Хичкоковский “долли зум” и другие классические техники - с этим поможет приложение “Feiyu ON”. Так что можно снять собственный блокбастер даже без использования профессионального оборудования.

FeiyuTech VLOG pocket - это доступный по цене трехосевой стабилизатор для смартфонов, который одинаково хорошо справляется со всеми типовыми задачами, что особенно важно при ежедневных съемках характерных для влогов.Компания Fly Technology планирует начать продажи FeiyuTech VLOG pocket еще до конца июля.