Fly Technology представляет новый трехосевой стабилизатор для DSLR камер AK4500

15 июля 2019, 9:45

Компания Fly Technology, профессиональный дистрибьютор высокотехнологичных гаджетов в Украине, сообщает об открытии предзаказов на FeiyuTech AK4500, продажи которого стартуют в конце июля.



С момента релиза на NAB 2019 профессионального стабилизатора для DSLR камер FeiyuTech AK4500, он привлек много внимания. Согласно спецификациям, AK4500 достиг непревзойденных показателей в дизайне, полезной нагрузке, весе конструкции, вариантах использования и модификации, по сравнению со стабилизаторами того же класса. Финансово эффективный трехосевой стабилизатор FeiyuTech AK4500 - это новый блокбастер в индустрии стабилизаторов и звезда среди ручных стабилизаторов. Учитывая это, стоит ожидать появления большого количества качественного контента, снятого с использованием FeiyuTech AK4500!

FeiyuTech AK4500 это трехосевой стабилизатор с возможностями модифицирования и высокопродуктивными функциями. Опираясь на обновленную философию дизайна, AK4500 использует универсальные ручки, благодаря чему пользователи могут выбирать между двумя вариантами управления стабилизатором. Также пользователи могут в один клик переключаться между портретным и альбомным режимами. Двухслойная быстросъемная крепежная планка и трехосевой замок обеспечивают удобство установки и балансирования; как самый легкий стабилизатор с самой высокой грузоподъемностью в своем сегменте, FeiyuTech AK4500 оснащен сенсорным LCD-экраном, на котором можно изменять параметры не только самого стабилизатора, а и камеры; кроме этого, стабилизатор поддерживает режимы “shadow hunting” и “inception”.



Благодаря разборной конструкции, универсальные ручки можно использовать в положении с малым углом съемки, что делает их удобней в использовании. Благодаря такому решению, оператор меньше устает за длинный съемочный день и может создавать более плавный контент с FeiyuTech AK4500. Конечно, пользователи с легкостью могут вернуть ручки в традиционное положение, если это нужно для съемки. У универсальных ручек есть уникальная особенность - они работают как пульт дистанционного управления, если их отсоединить от стабилизатора. Это открывает много новых возможностей при использовании этой модели.

Не менее важны в FeiyuTech AK4500 максимальная нагрузка и вес самого стабилизатора. Благодаря использованию бесщеточных моторов нового поколения (с более сильным магнитным полем и высоким крутящим моментом) максимальный вес нагрузки вырос до 4,6 кг, что сделало его совместимым со всеми популярными DSLR камерами, представленными на рынке. Это наивысшая грузоподъемность среди трехкилограммовых стабилизаторов.



Раньше, настройка моторов перед съемкой была самым настоящим испытанием для начинающих пользователей. FeiyuTech AK4500 предлагает креативное решение этой проблемы: в стабилизатор встроен новый производительный чип с интеллектуальным алгоритмом компенсации вибрации. Объединяя работу чипа с возможностями мотора собственной разработки (с высоким крутящим моментом), создатели стабилизатора смогли реализовать автоматическую регулировку силы компенсации.



FeiyuTech AK4500 открывает перед пользователями больше возможностей, чем другие устройства этого класса. Этот стабилизатор поддерживает самые популярные режимы: “inception”, “shadow hunter”, и “time-lapse”. Объединяя их с различными техниками съемки, оператор может достичь непревзойденных результатов. Также система позволяет переключаться между портретной и альбомной ориентацией всего в один клик.

Если сравнивать с другими трехосевыми стабилизаторами, к наиболее уникальным возможностям FeiyuTech AK4500 относятся ручки с двумя вариантами удержания, что позволило достичь нового уровня практичности и удобства использования. Грузоподъемность в 4,6 кг не только выше чем у прошлой версии, а и опережает показатели других стабилизаторов, представленных на рынке. Это при том, что AK4500 легче других стабилизаторов того же уровня на 1,6 кг. Помимо этого, изменения коснулись и программного обеспечения: появилась автоматическая интеллектуальная регулировка силы компенсации; поддержка режимов “inception” и “shadow hunting”; легкое переключение между альбомным и портретным режимами; эксклюзивный сенсорный LCD экран. В общем, AK4500 поднялся на новый уровень, открывая перед пользователями новые горизонты и задавая новый тренд в индустрии трехосевых стабилизаторов.