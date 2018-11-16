AIRON AirBook PRO 8S – премиальный ридер на Android с впечатляющими функциями

16 ноября 2018, 13:45

Украинская компания портативной электроники AIRON сообщает об анонсе своего нового флагманского ридера - AirBook PRO 8S.



AirBook PRO 8S – самая мощная и производительная электронная книга на украинском рынке. Модель создана на базе инновационных технологий, в которой воплотились все современные возможности для комфортного чтения.

Новинка получила превосходный 7,8-дюймовый экран E-Ink Carta HD с емкостным сенсором, 24-х уровневой регулируемой подсветкой, выполненной по технологии DualLight, которая плавно регулируется и имеет два режима тона, модулями Wi-Fi и Bluetooth плюс емким аккумулятором на 3100 мАч.



7,8-дюймовый дисплей повышенной четкости обладает разрешением 1404х1872 точки. При плотности в 300 dpi картинка на экране сочная и плавная. Чувствительный сенсорный экран с поддержкой Multi touch способен распознать самое легкое движение руки и позволяет масштабировать страницы и изображения простым «щипком» двух пальцев.

Кроме того, экран получил 24-уровневую подсветку, которую пользователь может плавно регулировать по двум режимам. Она превосходно распределяется по экрану и не слепит глаза.



Новинка поддерживает все популярные форматы текстовых файлов: TXT, PDF, EPUB, FB2, MOBI, PDB, CHM, HTML, RTF, Abode DRM файлы. Кроме того, производитель предусмотрел возможность расширения количества форматов за счет установки сторонних приложений для их обработки. Сделать это можно из магазина приложений Google Play Market.





AirBook PRO 8S разработана на последней актуальной версии для ридеров – Android 6.0. 1. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Rockchip 3368 Octa-Core 1.5GHz, графическим ускорителем PowerVR Rogue G6110, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ – встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно, а это уже позволяет сохранить в устройство просто немереное количество книг, аудио и других файлов.



Емкость аккумулятора – 3100 мАч, что разрешает использовать книгу для ежедневного чтения до 30 дней или до 7 дней при условии активных нагрузок – выхода в Интернет, использования мессенджеров, воспроизведения аудио, других приложений и даже просмотра видео.



Доступ в Интернет обеспечивается при помощи встроенного модуля Wi-Fi. Кроме того, электронная книга поддерживает Bluetooth, аудиовоспроизведение (есть разъем для подключения аудиоджека) и видео (в режиме обновления экрана А2).

Среди дополнительных функций отмечается поддержка ZIP-архивов, функция чтения книг вслух (TTS) на украинском, русском, английском и других языках, возможность перевода слов и фрагментов текста (предложений, абзацев) прямо в книгах, просмотр статистики чтения за последние 7 дней.В продаже новинка появится в середине декабря.Ориентировочная стоимость 8499.