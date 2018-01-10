Компания DJI анонсировала Osmo Mobile 2 - ручной стабилизатор для телефонов

DJI представила ручной стабилизатор для мобильных телефонов Osmo Mobile 2, предназначенный для качественной, плавной съемки.
“Самая популярная камера в мире - смартфон, ведь он всегда с вами. Желание снять видео приходит спонтанно, и вы просто достаете телефон из кармана и включаете камеру! Поэтому, Osmo Mobile 2 - идеальный гаджет для качественной, плавной съемки”, - отметил Тарас Трояк, официальный партнер DJI в Украине и директор первого в Украине авторизированного магазина DJI KYIV.
Легкий, удобный в использовании, с множеством полезных функций и долгоиграющей батареей, стабилизатор Osmo Mobile 2 - находка для видеоблогеров, путешественников и энергичных, влюбленных в свое дело людей! Неважно, чем вы занимаетесь, что вы любите и где бываете - вам достаточно включить гаджет и начать съемку, чтобы получить замечательные кадры!
Osmo Mobile 2 был спроектирован для репортажной съемки на ходу, а это значит, что достаточно просто выбрать объект, включить режим ActiveTrack и стабилизатор, используя датчики и сервомоторы, обеспечит плавную, красивую картинку, вне зависимости от того, что вы делаете: катаетесь на лыжах, велосипеде или делаете съемку в танцевальном зале!
Если же вы хотите сделать ускоренную съемку пейзажей или предметов, то в помощь вам придет режим Timelapse, а для такой же съемки объектов, но с разных ракурсов - Motionlapse. При этом интеллектуальная система стабилизатора сделает все сама, вам достаточно лишь выбрать объект.
Конструктивно, Osmo Mobile 2 остался таким же самым, как и предшественник, однако, стал лучше и удобнее в использовании. Он изготовлен из композитного материала, весит всего 485 грамм, форма кнопок стала немножко другой, для большего удобства. Приятно удивило время работы! Теперь батарея встроенная, и производитель обещает до 15-ти часов съемки на одном заряде! Фантастический результат! Из новых функций - возможность портретной съемки, которая ранее была недоступна. В эпоху смартфонов и мобильного интернета, когда все снимают и смотрят видео преимущественно на гаджетах, такая функция очень кстати.
Продажи Osmo Mobile 2 стартуют в феврале. Как и всегда, присутствует поддержка всех телефонов на платформе Android и iOS.
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