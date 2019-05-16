Экшн-камера DJI Osmo Action снимает в 4K

16 мая 2019, 8:37

Компания DJI открывает для себя новое направление с Osmo Action. Эта камера использует беспрецедентный опыт DJI в получении плавного и стабильного видео в самых жестких условиях.

Osmo Action отличается не только сложной начинкой, но и крепкой конструкцией, что позволяет открыть свой творческий потенциал как профессионалам, так и искателям приключений.



Прочная конструкция и интуитивно понятный дизайн



Компактная, но прочная конструкция делает Osmo Action идеальной камерой для приключений. Разработанная для того чтоб с легкостью выдерживать экстремальные условия, Osmo Action сделана пыленепроницаемой, ударопрочной, водонепроницаемой и способной работать при температурах ниже нуля. Osmo Action оснащен двумя цветными экранами - спереди и сзади. Это является уникальной особенностью дизайна, позволяющей создавать более продвинутые сценические композиции даже во время движения. На задний 2,25-дюймовый сенсорный экран нанесено олеофобное покрытие. А 1,4-дюймовый передний экран делает видеоблогинг и съемку селфи проще, чем когда-либо прежде. С яркостью обоих экранов на уровне 750 нит, Osmo Action готов к использованию в условиях сложного освещения, в том числе и под прямыми солнечными лучами.

Интерактивный пользовательский интерфейс Osmo Action, Action OS, сочетает в себе эргономику и функциональность, удобство элементов управления с гибкостью их настройки. Включение, запуск записи и мгновенная смена режима захвата видео или фото в три шага - все это доступно с помощью всего трех кнопок. Не упустите ни одного момента благодаря технологии SnapShot, которая позволяет Osmo Action включиться и начать запись меньше чем за две секунды после однократного нажатия кнопки спуск.



Передовые технологии и исключительное качество изображения



1/2,3-дюймовый сенсор способен снимать 12-мегапиксельные фотографии и 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду, формируя потрясающе детализированный 100 Мбит/с видеопоток. Трехэлементная конструкция объектива с использованием асферической линзы позволяет получать видео с низким уровнем искажений и снижает эффекты деформации перспективы. Защитное стекло покрыто двумя слоями олеофобного покрытия, обеспечивающего его чистоту во время использования. Также есть антибликовое покрытие, снижающее нежелательные эффекты от переотражения в линзах и открывая больше возможностей для съемки в условиях яркого освещения.

Применив более чем десятилетний опыт в создании трехосевых стабилизаторов, DJI оснастила Osmo Action фирменной технологией электронной стабилизации изображения (EIS) RockSteady. Высокопроизводительный алгоритм стабилизации позволяет получить гладкое, стабильное, высококачественное видео, даже если запись ведется в 4К режиме и с частотой 60 кадров в секунду. Помимо этого, Osmo Action может снимать видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в 4К режиме и с частотой 30 кадров в секунду, добавляя еще три стопа к имеющемуся динамическому диапазону. Этот режим позволяет получить плавные и естественные переходы между светлыми и темными участками изображения, а также сохранить детализацию в сложных условиях освещения. Osmo Action оснащен съемной батареей обеспечивающей до 93 минут съемки в режиме 4K и 30к/с с включенным RockSteady, и до 135 минут в режиме 1080p и 30к/с с отключенной стабилизацией. Сдвоенные микрофоны позволяют воспользоваться преимуществами голосового управления Osmo Action, а встроенный динамик - посмотреть отснятые видео с комфортом.



Творческие, интеллектуальные функции



Как ведущий продукт в линейке камер DJI, Osmo Action предлагает множество встроенных креативных функций, доступных пользователю в пару касаний. Во время записи можно выбирать между:



Slo-mo: 8х замедление с разрешением 1080p и частотой 240 кадров в секунду или 4х замедление с разрешением 1080p и частотой 120 кадров в секунду. Эти режимы позволяют создать визуально привлекательный эффект при съемке насыщенных действием сцен.

Timelapse: если вы хотите превратить минуты в секунды, то Timelapse (интервальная съемка) идеальный выбор. Этот режим позволяет получить эффект мира, живущего в ускоренном режиме.

Пользовательские настройки экспозиции: снимайте звезды с ручными и полуавтоматическим настройками, позволяющими задать выдержку до 120 секунд - идеальный режим для съемки ночного неба.

Раскройте весь потенциал Osmo ActionЧтоб расширить функциональность Osmo Action можно воспользоваться недавно выпущенным приложением DJI Mimo и подключить камеру к вашему мобильному устройству через Wi-Fi или Bluetooth. Дополнительные возможности включают просмотр видеопотока, несколько тем оформления для историй, быстрое редактирование прямо в приложении и много других функций. Экосистема дополнительных аксессуаров также позволяет расширить возможности Osmo Action:Camera Frame Kit: поставляющийся в комплекте с Osmo Action, Camera Frame Kit обеспечивает дополнительную защиту устройства и универсальное крепление для вспомогательных аксессуаров, не перекрывая при этом индикаторы статуса работы камеры.Клеевые крепления: позволяют закреплять Osmo Action как на плоских, так и на изогнутых поверхностях. Расположите камеру на скейтборде, велосипеде, шлеме или любом другом предмете, чтоб наиболее полно передать эффект движения. В комплекте есть крепления как для плоских, так и для изогнутых поверхностей.Водонепроницаемый чехол: защитит камеру при погружении на глубину более 60 метров, гарантируя при этом получение максимально чистого изображения благодаря использованию высокопрочного стекла.3.5 мм адаптер: предоставляет возможность подключения внешнего микрофона для профессиональной звукозаписи.Селфи палка: дает возможность снимать под необычными углами. Аксессуар оснащен поворотным держателем для телефона и 1/4-дюймовым винтовым адаптером.Плавучая ручка: комфортная рукоятка для Osmo Action, которая удержит камеру на плаву при съемке в воде.Фильтры: Osmo Action поставляется с нейтральным (ND), поляризационным, и подводным фильтрами. ND фильтры (ND4, ND8, ND16 и ND32) пригодятся для снижения освещенности в различных условиях, тогда как поляризационный фильтр уменьшит блики отраженного света и увеличит насыщенность цветов. Оранжевый фильтр для морской воды и розовый для пресной, восстановят естественные цвета при съемке под водой.Зарядный хаб: позволяет одновременно заряжать до трех батарей, восстанавливая их заряд менее чем за 130 минут.Цена и доступностьРозничная цена Osmo Action составит €379, а продажи на store.dji.com стартуют сразу же после анонса 15 Мая.