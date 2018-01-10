DJI презентует Ronin-S - первый в мире одноручный стабилизатор для "зеркалок"

10 января 2018, 9:15

Компания DJI показала стабилизатор для зеркальных камер - Ronin-S, который призван обеспечить продвинутую стабилизацию, точный контроль и ручное управление фокусом в одноручном форм-факторе.

Инновационная система Ronin-S повышает полезную нагрузку камеры, располагая ее над осями сервоприводов, и обеспечивает полный визуальный контроль над дисплеем в любом положении. Еще один плюс такой конструкции еще в том, что при съемке пропадают нежелательные колебания при переходе из нижнего положения в верхнее.Благодаря технологии SmoothTrack вы сможете легко и плавно переходить от движений к повороту камеры. Умный подвес запоминает ваши любимые настройки и вы сможете переключаться между ними одним щелчком. Новый спорт-режим обеспечивает отзывчивость в зависимости от скорости движения, что очень удобно при съемках в разных условиях.Инженеры DJI позаботились о конструкции подвеса, образуя целую систему. Ronin-S имеет несколько креплений, полностью совместимых с надстройками, такими как крепления для микрофонов, led-индикаторы и даже беспроводный передатчик видео. Совместимость с устройствами управления, такими как DJI Master Force гарантирует интуитивное управление для оператора.