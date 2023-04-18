DJI Inspire 3 – дрон с поддержкой записи 8К-видео

18 апреля 2023, 9:15

Inspire 3 пришёл на смену профессиональному дрону DJI Inspire 2, который был выпущен ещё в 2016 году. Как утверждает производитель, аэродинамика нового дрона на 20% лучше, чем у предшественника. Скорость спуска по склону Inspire 3 составляет 10 м/с.

В характеристиках:-сверхширокоугольная камера ночного видения от первого лица (FPV) с углом обзора 161° и основная камера с полнокадровым объективом;-поддерживается съёмка в разрешении 8K со скоростью 75 к/с и 4К со скоростью 120 к/с в формате Apple ProRes RAW;-новые двойные интеллектуальные батареи TБ51 с возможностью горячей замены;-максимальная скорость горизонтального полёта – 94 км/ч, максимальная высота с обычными пропеллерами – 3,8 км, с опциональными «высотными» пропеллерами – 7 км.Разработчики утверждают, что Inspire 3 – единственный дрон кинематографического уровня, который поддерживает как Waypoint Pro на базе RTK (RTK – это высокоточная система навигации и позиционирования DJI), так и всенаправленное зондирование для более безопасного и точного выполнения полётов.