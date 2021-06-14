vivo представляет V21 с фронтальной камерой 44Мп и поддержкой OIS

14 июня 2021, 13:45

11 июня, в день открытия Чемпионата Евро2020, компания vivo представила новую серию смартфонов V21 в Украине, а уже с 14 июня стартует предзаказ на эту модель во всех магазинах партнеров.



Новые смартфоны V21 демонстрируют уникальную фронтальную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), размещенную в одном из самых тонких смартфонов в отрасли, чтобы обеспечить мобильность, в которой передовые технологии сочетаются со стилем. 44 Мп фронтальная камера с OIS включает функции ночного портрета с AI, супер-ночной режим, передовой автофокус и видео в разрешении 4K со стабилизацией, чтобы предоставить пользователям лучшие в своем классе инструменты для идеального современного мобильного образа жизни.

«Мы разработали линейку V21, основываясь на нашем понимании вещей, которые наши клиенты больше всего ценят в своих смартфонах. Фронтальная камера с OIS знаменует собой радикальный шаг в установлении стандарта для будущих фронтальных камер смартфонов», - говорит Макс Лоу, СЕО vivo в Украине. «По мере того как виртуальный мир продолжает сливаться с нашей физической реальностью, фронтальная камера с OIS смартфона V21 с ее мощной подсветкой селфи, элегантным дизайном и потрясающим пользовательским интерфейсом поможет нашим клиентам показать себя с лучшей стороны как в виртуальном мире, так и в повседневной жизни».



V21 оснащен уникальной 44 Мп фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения, которая в сочетании с электронной стабилизацией изображения (EIS), Ночным портретом с AI, автофокусом и новаторским датчиком света создает программно-аппаратную синергию для съемки более четких селфи и высококачественного видео в любое время и в любом месте.

Эта фронтальная камера позволяет снимать безупречные ночные снимки, динамичные кадры и видеоролики в формате 4K и создавать разнообразные изображения даже в условиях ограниченного освещения. AI Ночной портрет оснащен мощным алгоритмом AI, который снижает шум в темноте, обеспечивает лучшую фокусировку и четкость лиц, а OIS стабилизирует камеру, чтобы обеспечить большую световую экспозицию.

Кроме того, двойная подсветка для селфи сочетает в себе мягкий свет экрана и встроенные фронтальные вспышки, которые изысканно вписаны в край экрана, чтобы сделать отличные ночные фотографии и видео было еще проще.



V21 также оснащен первоклассной основной камерой с 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, поддерживаемой набором дополнительных камер для обработки широкоугольных и более сложных снимков, а также макросъемки. В смартфоны встроены и другие творческие функции, такие как Dual-view, которая записывает видео с обеих сторон смартфона, усовершенствованный искусственный интеллект для улучшения черт лица и функция двойной экспозиции, позволяющая проявить творческий потенциал пользователей.

V21 имеет изящный минималистический дизайн в тонком корпусе 7,29 мм, который отвечает стремлению современных пользователей к изысканному и стильному смартфону. Благодаря фирменной двухступенчатой конструкции vivo, делающей основную камеру легче и проще, V21 устанавливает высокий стандарт комбинации передовых технологий с утонченной физической формой.На передней панели смартфона установлен дисплей E3 AMOLED FullView ™ с частотой обновления 90 Гц, обеспечивающий оптимальную яркость, контрастность, насыщенность цветов, защиту глаз от синего света и многое другое. Задняя сторона оформлена из нового стекла AG, в невероятно красивых цветах природы – «Закат солнца» и «Темные сумерки».Все эти функции обеспечиваются процессором MTK Dimensity 800U. Ядро 2,4 ГГц обеспечивает более высокую скорость запуска приложений с высокой частотой обновления для четкости движения и улучшенного игрового процесса, а технология зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт позволяет пользователям мгновенно включаться и оставаться в движении.V21 уже доступен к предзаказу с 14 июня. Рекомендуемая цена в период предзаказа составляет 12 999 грн. С 1 июля – цена 13 999 грн.