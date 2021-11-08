Представлен смартфон Oppo A16K с дисплеем HD+ и процессором Helio G35

8 ноября 2021, 14:15

Китайская компания Oppo анонсировала недорогой смартфон A16K под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11. В качестве аппаратной платформы применяется процессор MediaTek.

Установлен чип Helio G35: он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем не обеспечивает поддержку сетей 5G.



Устройство получило 6,52-дюймовый дисплей IPS HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет 60 Гц. Обеспечивается 71-процентный охват цветового пространства NTSC.



В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез: здесь установлена 5-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера имеет однокомпонентное исполнение на базе 13-мегапиксельного датчика.



Смартфон несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.

Приобрести смартфон Oppo A16K можно будет по ориентировочной цене 140 долларов США.

(C) 3dnews