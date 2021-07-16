ОРРО объявляет о начале регистрации на Renovators 2021

16 июля 2021, 9:45

OPPO официально запустил сегодня OPPO Renovators 2021 — свой третий проект для ценителей искусства и технологий.



Это не просто конкурс талантов. OPPO Renovators 2021 призван стать платформой для молодых дизайнеров и дать им возможность смело представлять будущее с помощью искусства и технологий.



Программа Renovators, которая реализуется во всем мире, поможет создать активное сообщество. Благодаря ей молодые таланты смогут находить менторов и искать вдохновения у известных художников, демонстрировать свои работы на международных платформах и получать карьерные возможности, которые даются только раз в жизни.



OPPO Renovators 2021 призывает молодежь раскрыть свой творческий потенциал и представить возможности технологий с помощью искусства. Инициатор программы вице-президент и президент по глобальному маркетингу OPPO Уильям Лю сказал: «Мы в OPPO всегда верили в силу молодого поколения. И очень хотим, чтобы мир увидел, как сияют молодые таланты. Именно молодежь может вдохновить на идеи, которые изменят мир. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы стимулировать творческое мышление».

Тема OPPO Renovators 2021 — «Свет». Как источник энергии на Земле и важная часть человеческой жизни свет всегда был символом положительных эмоций и чувств, таких как любовь и надежда. Благодаря теплу и сиянию света OPPO надеется сформировать оптимистическое мировосприятие, побудив молодых творцов преодолевать границы искусства и проявлять свой творческий потенциал.

На OPPO Renovators 2021 представлены две категории профессиональных конкурсов: Art Tech («Искусство технологий») и Art Toy («Дизайнерская Игрушка»), а также Portrait Capture («Портретная съемка»), ориентированная на творческих энтузиастов. В категории Art Tech молодые художники смогут свободно исследовать сочетание технологий и искусства. В категории Art Toy молодежь будет предлагать идеи для талисмана OPPO, Олли, который должен предстать в виде коллекционной дизайнерской игрушки. А в категории Portrait Capture участники благодаря фото и видео портретного формата расскажут собственные истории.



OPPO Renovators 2021 будет использовать глобальные ресурсы компании, чтобы способствовать росту и развитию талантливых художников, участвующих в программе. Авторы работ, отобранных для OPPO Renovators 2021, не только получат призы и щедрые награды, но и смогут принять участие в знаменитых на весь мир выставках, таких как Лондонский фестиваль дизайна и Всемирная выставка в Дубае, а также постоянно демонстрировать свои экспозиции на глобальных онлайн-выставках. Кроме того, молодые дизайнеры, участвующие в OPPO Renovators 2021, получат шанс стать контрагентами OPPO. Это откроет коммерческие возможности для дальнейшей реализации творческих идей.

Еще одна изюминка конкурса OPPO Renovators 2021 — то, что он проводится не только в сотрудничестве с ведущими мировыми институтами искусства и дизайна, но и при поддержке известных художников и дизайнеров, входящих в состав жюри. Среди них легендарный дизайнер Касива Сато, один из основателей видеоискусства Гэри Хилл, аудиовизуальный художник Риочи Курокава и консультант по брендингу Томми Ли.



Чтобы получить дополнительную информацию и принять участие в OPPO Renovators 2021, посетите официальный веб-сайт OPPO Renovators 2021 https://campus.oppo.com/en/. Работы принимаются до 24:00 (по Гринвичу) 29 августа 2021 года. Результаты будут объявлены до 24:00 18 сентября 2021 года.