Молодые фотографы поделились опытом съемки на смартфон OPPO

16 марта 2021, 9:15

Мобильная фотография завоевывает все больше сторонников. Новое направление фотоискусства выявляет скрытые таланты, поэтому пользователи смартфонов начинают чаще снимать для души.

А производители гаджетов ищут пути для взаимодействия и синергии с талантливыми новичками.

Николай Грибинюк, Александр Обадин и Елена Коротич протестировали возможности инновационного смартфона ОPPO Reno4 Pro с четырьмя камерами в рамках сотрудничества OPPO — ведущего мирового производителя смарт-устройств — с молодыми талантливыми фотографами.

Начинающие фотохудожники попытались реализовать новые идеи, показать необычные ракурсы с помощью мобильной фотографии и готовы поделиться с читателями своими секретами. В частности, они расскажут, как овладеть искусством съемки на смартфон, какими преимуществами обладают фото, сделанные на смартфон, и чем они отличаются от кадров, запечатленных на профессиональную камеру.

Николай Грибинюк, 32 года

www.instagram.com/mykola.hrybyniuk/

Николай обожает путешествовать, открывать для себя живописные уголки Украины и новые страны. Вынужденный карантин пробудил в нем интерес к фотографии, а закрытые границы помогли понять: в Украине есть множество мест для впечатляющих кадров. Себя Николай называет фотографом-любителем, но мечтает, что однажды кто-то купит его работу, чтобы украсить свой дом или офис.



1. Когда ты начал фотографировать и почувствовал, что фотография стала частью твоей жизни?

Я увлекся фотографией в 2020-м. Поскольку границы с другими государствами были закрыты, я много путешествовал по Украине и понял, что у нас есть немало красивых мест, в которых можно сделать поразительные кадры. Позже пошел на курсы, чтобы усовершенствовать свое мастерство, и с тех пор фотография стала для меня приятным хобби.

2. Какие тренды мобильной фотографии ты можешь назвать?

Мобильная фотография стремительно развивается. Качество снимков и камер улучшается с каждым днем. Тем более что камера мобильного телефона всегда под рукой. Из трендов этого года могу выделить вертикальные фото, минимализм и натуральность.

3. Черно-белая фотография или цветная: какие снимки делаешь чаще и почему?

Больше нравятся черно-белые снимки: цвета иногда отвлекают от сути. Но если цвета в кадре хорошо скомпонованы и «работают», почему бы и нет?

4. Кто из фотографов твой кумир? Что в его творчестве повлияло на тебя больше всего?

Нравятся работы немецкого уличного фотографа Зигфрида Хансена — слежу за его творчеством в Instagram (siegfried_hansen). Также очень люблю Анри Картье-Брессона — основателя жанра стрит-фото, фоторепортажа, фотожурналистики и одного из самых выдающихся фотографов XX века. Меня восхищает геометрия кадра Анри, его многоплановость. Картье-Брессон много путешествовал, поэтому мне кажется, что мы в чем-то похожи. Хотелось бы встретиться с ним и пообщаться.

5. Расскажи о сотрудничестве с ОPPO: с чего оно началось и что дало тебе на данный момент?

Сотрудничество началось с предложения принять участие в проекте ОPPO для молодых фотографов. Мне очень нравится камера смартфона Reno4 Pro, благодаря которой я могу делать качественные макроснимки: четкие и детализированные при любых условиях. Гаджет оснащен 108-мегапиксельным датчиком изображения, что позволяет снимать фото с максимальным разрешением.



Александр Обадин, 27 лет

www.instagram.com/alex_obadin/

Неудержимое желание не стоять на месте и учиться новому подарили Александру не только хобби, но и нечто намного большее. Молодой фотограф признается, что получает истинное удовольствие от съемки, особенно любит искать в каждом человеке красоту, чтобы потом показать ее на фотографиях. Вдохновляет Александра хорошее кино и игра на фортепиано.



1. В каком стиле ты фотографируешь? Используешь ли постобработку снимков? Поделись своими секретами.

Делаю портреты. Люблю наблюдать за эмоциями моделей, когда они получают свои фото: в этот момент понимаешь, что провел время с человеком не зря.

Да, я использую постобработку. Это один из этапов съемки, позволяющий достичь желаемого эффекта.

А основной секрет в том, чтобы продумать снимок заранее и только потом нажимать на кнопку. Также очень важно, какую эмоцию передает фотография. Ведь эмоции — это то, ради чего мы смотрим на фото.

2. Как ты учился фотографировать? Можешь посоветовать начинающим фотографам какие-то книги или сайты?

Все книги по фотоделу очень похожи. Главное — понять, что такое композиция и цвет в кадре. С этого и нужно начинать обучение.

Фотография — это визуальное искусство, поэтому его трудно объяснить словами. Зато пригодится YouTube — там много каналов, на которых фотографы со стажем дают базовые знания и делятся профессиональными секретами. Обязательно следите за мэтрами, которые уже нашли свой неповторимый стиль и стали иконами в мире фотографии. Обращайте особое внимание на зарубежных авторов: в определенных аспектах мы до сих пор от них отстаем.

3. Что можешь посоветовать человеку, который хочет попробовать себя в мобильной фотографии?

Совет один: взять телефон и фотографировать, просто выйти на улицу и начать. Это всегда сложно, но чем настойчивее ты будешь искать необычное и интересное вокруг себя, тем легче будет понять, что именно ты хочешь снимать. Также важно смотреть и анализировать работы профессионалов, замечать фишки и использовать их в своих будущих шедеврах.



4. Какие функции должен иметь смартфон, чтобы делать крутые фотографии?

Главное — не пропустить хороший кадр. Для этого нужен быстрый доступ к камере. Хуже всего — прийти домой и понять, что не успел поймать момент.

Безусловно, каждый сценарий требует своего объектива. Так и в смартфоне: разные камеры для разных задач. Надо понять, когда и как использовать каждую из них. Поскольку по конструкции фотоаппарат отличается от камеры смартфона, некоторые фишки для мобильной фотографии пришлось изобретать заново. Например, портретный режим позволяет создать эффект размытого фона, выделив при этом человека. Это очень удобно, когда нет желания доставать и настраивать фотоаппарат.

Мне нравится, что Reno4 Pro от OPPO чрезвычайно легкий и удобный. Также этот смартфон может делать качественные портреты даже ночью. Его мощная камера позволяет сочетать эффект боке и усиленную ночную яркость. В ультратемном режиме камера фиксирует даже изображение, недоступное человеческому глазу в условиях плохого освещения. А режимы AI Portrait Color и AI Night Flare Portrait помогают создавать футуристичные портреты.



5. Как ты считаешь, о чем проект ОPPO для молодых талантливых фотографов? Какова его миссия?

По моему мнению, миссия проекта ОPPO — показать, насколько по-разному фотографы видят окружающий мир и передают его с помощью мобильной фотографии.



Елена Коротич, 33 года

www.instagram.com/korotichelena_photo/

Елена создает захватывающие портреты. Прогулка под дождем с хорошей музыкой в наушниках вдохновляет молодую фотохудожницу на новые работы и просто помогает отвлечься от рутины. Для своего хобби и ремесла Елена придумала красивое описание: «Создаю капсулу времени с помощью фото». И, глядя на ее снимки, мы с этим полностью согласны.



1. Чем тебя заинтересовал проект ОPPO? Почему решилась на участие?

Проект ОPPO заинтересовал необычным опытом. Захотелось протестировать новую для меня технику.

2. Сегодня мобильная фотография становится популярным искусством. Как думаешь, за что пользователи ее полюбили?

За удобство и скорость создания снимков. Смартфон всегда под рукой, и каждый человек может с легкостью запечатлеть важный для него момент.

3. На какой смартфон ты снимала? Чем он отличается от других?

Снимала на OPPO Reno4 Pro. Этот смартфон легкий, удобный и одновременно оснащен мощной камерой, которая обеспечивает хорошую цветопередачу и отличное качество фото. Reno4 Pro предлагает несколько портретных режимов, позволяющих фиксировать мельчайшие детали с улучшенной четкостью и делать профессиональные кадры.



Снято на телефон OPPO Reno4 Pro

4. Что нужно для удачной фотографии? Открой свой фотосекрет.

Думаю, для хорошей фотографии нужен прежде всего хороший свет. Если его нет, то и удачного снимка не получится.



5. Чем фото, снятое на смартфон, отличается от фото, сделанного профессиональной камерой?

Конечно, камера профессионального фотоаппарата отличается от камеры смартфона. Это связано со многими техническими характеристиками. Например, фотоаппарат позволяет снимать более детализированные кадры, а смартфон — работать при плохом освещении без дополнительного источника света. Современные фотографы изобрели много приемов, помогающих делать очень качественные снимки на телефон. А главные преимущества смартфонов в их легкости и скорости всех процессов, от создания фото до его публикации в соцсетях.



Миссия проекта сотрудничества ОРРО с молодыми фотографами — достичь синергии, объединяя усилия, идеи и желания, приобрести новый опыт, ценные навыки и знания. Поэтому OPPO с радостью предоставляет фотографам для съемки крутые гаджеты, которые они испытывают в разных условиях в поисках новых ракурсов и неожиданных решений. В частности, протестировав Reno4 Pro, Николай Грибинюк, Александр Обадин и Елена Коротич пришли к выводу, что этот смартфон просто создан для макросъемки и портретов, которые можно делать даже ночью. Этот гаджет позволяет получить четкие детализированные снимки и подчеркнуть их красоту с помощью креативной постобработки.

Сотрудничество с тремя молодыми фотохудожниками лишь начало проекта. Поэтому ждите интервью с новыми героями, присылайте вопросы фотографам, а также пишите, если сами хотите принять участие в проекте.