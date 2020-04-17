OPPO занимают ведущую позицию в мировом AI-соревновании SemEval

17 апреля 2020, 12:45

Бренд OPPO объявил об очередном большом достижении в исследовании искусственного интеллекта.

На Международном семинаре семантической оценки SemEval 2020 компания OPPO заняла первое место в анализе чувств для смешанного кодового текста социальных медиа на испанском/английском языках, продемонстрировав лидирующие способности OPPO в области анализа смешанных языков.

OPPO заняли первое и второе места в соревновании SemEval 2020

Анализ чувств открывает двери для создания широкого спектра увлекательных приложений. Это позволяет компьютерам более точно фиксировать эмоциональные окраски голосов пользователей и предлагать более релевантные ответы во время непосредственного взаимодействия с людьми благодаря наделению «человечностью» голосовых помощников и чат-ботов.

Анализ чувств также облегчит работу в области аналитики больших массивов данных, что позволит получать всестороннюю и более точную статистику и обратную связь.

«Создавая широкий спектр ведущих технологических достижений, научно-исследовательский институт OPPO намерен расширить ассортимент продуктов и услуг, которые OPPO смогут предложить пользователям, и таким образом предоставить интегрированный технологический опыт. Мы будем продолжать совершенствовать возможности искусственного интеллекта и в будущем сделаем продукцию OPPO еще более умной и заботливой», — сказал Джек Хао, главный ученый по вопросам семантики речи Научно-исследовательского института OPPO.

SemEval — одно из самых авторитетных и популярных соревнований по обработке естественного языка. Его спонсирует SIGLEX при поддержке Ассоциации вычислительной лингвистики (ACL), одной из самых влиятельных и самых динамичных международных академических организаций в этой области. С 2001 года SemEval успешно провел 14 сессий, привлекая ведущие университеты и научно-исследовательские институты во всем мире.

Анализ человеческих эмоций, безусловно, предъявляет высокие требования к технологиям. Языковая и семантическая исследовательская группа научно-исследовательского института OPPO проанализировала задачи с помощью многомерного анализа и повторяющихся экспериментов сравнения на модели классификации эмоций. Сочетая конкретные характеристики данных задач и усовершенствованную настройку модели и обучения, OPPO наконец достигли высоких результатов на чемпионате.

OPPO на шестом месте SQuAD 2.0



Имея относительно короткую историю, команда языкового и семантического исследования OPPO получила ряд ведущих наград в области, в частности на Чемпионате японско-английского многоязычного патентного перевода на Китайской конференции по машинному переводу 2019 (CCMT2019), а также первые и вторые места на соревнованиях по машинному переводу, таких как WMT, CCMT, IWSLT. Сейчас OPPO также занимает шестое место в SQuAD 2.0 (Stanford Question Answering Dataset).

Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO ранее заявил, что бренд в течение трех лет инвестирует в R&D 50 млрд юаней (7 млрд долларов), чтобы способствовать положительным изменениям в области 5G, AI, AR и биг дата, а также для развития и интегрирования базовых технологий в аппаратную и программную инженерию.