13 сентября 2024, 8:15

Туристы впервые в истории вышли в открытый космос

Американский миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис, члены экипажа корабля Crew Dragon, совершили первый в истории частный выход в открытый космос, пишет Reuters.


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