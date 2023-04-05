Первая пилотируемая миссия на Луну за 50 лет: НАСА выбрало четырех астронавтов

5 апреля 2023, 12:45

Облет Луны Artemis II должен стартовать в ноябре 2024 года, сообщает управление. В нем будут участвовать Рейд Уайзман из НАСА, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен (первый канадец, отправившийся в дальний космос).

Все мужчины — летчики-истребители, а Кох является рекордсменом по самому продолжительному одиночному космическому полету женщины, в общей сложности 328 дней в космосе.Ожидается, что путешествие продлится около 10 дней и отправит команду за пределы Луны, потенциально дальше, чем любой человек путешествовал в истории, хотя точное расстояние еще предстоит определить.