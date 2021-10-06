Cтанция "Чанъэ-4" и "Юйту-2" провели на обратной стороне Луны более 1000 дней

6 октября 2021, 10:45

Китайская автономная станция «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» отработали более 1000 земных суток на обратной стороне Луны. Они совершили успешную посадку в кратере Фон Карман 2 января 2019, и с тех пор занимаются исследованием одного из районов спутника Земли.

Оба космических аппарата перешагнули отметку в 1000 дней пребывания в суровых условиях Луны 28 сентября. За это время «Юйту-2» преодолел расстояние в 839,37 метра и собрал 3632 Гбайт данных. В результате совместной деятельности станции и лунохода были созданы потрясающие снимки обратной стороны Луны, проведены исследования образцов грунта, измерения уровня радиации и др.При этом «Юйту-2» установил рекорд долголетия для работающего на поверхности Луны ровера. До этого наиболее продолжительной была миссия советского аппарата «Луноход-1», который в общей сложности отработал в суровых условиях 321 день. В настоящее время китайский ровер движется в сторону отдалённой базальтовой области, но даже при удачном раскладе он сможет добраться до неё только через несколько лет.Несмотря на сильнейшие перепады температуры, интенсивное солнечное излучение и абразивный лунный реголит, станция «Чанъэ-4», названная в честь китайской богини Луны, и ровер «Юйту-2» («Нефритовый кролик»), названный в честь домашнего питомца богини, по-прежнему функционируют стабильно. Они питаются от солнечных панелей и регулярно переходят в спящий режим при наступлении лунной ночи, которая длится 14,5 земных суток. Таким образом, 29 сентября для китайской лунной миссии начался всего лишь 35-й лунный день.Для поддержания связи с Землёй на орбите Луны находится спутник-ретранслятор «Цюэцяо», запущенный в космическое пространство в 2018 году. Поскольку обратная сторона Луны никогда не обращается к Земле, спутник-ретранслятор необходим для передачи команд «Чанъэ-4» и «Юйту-2», а также для доставки собранных ими данных.

(C) 3dnews