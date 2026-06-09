SIPRI: Мир наращивает ядерные арсеналы

9 июня 2026, 10:15

9 ядерных держав - США, Россия, Британия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - в 2025 г. продолжили программы модернизации и совершенствования своих ядерных арсеналов, причем большинство из них развернули новые ядерные или ядерно-способные системы вооружений.

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Отмечается, что из общего мирового запаса примерно в 12.187 боеголовок по состоянию на январь текущего года ок. 9.745 находились в арсеналах для возможного применения. При этом ок. 4.012 были развернуты на ракетах и самолетах, а от 2.100 до 2.200 - находились в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все они принадлежат России и США, в меньшей степени Франции и Британии. При этом Китай и Индия, по данным экспертов, также могут периодически размещать небольшое количество ядерных боеголовок на ракетах в мирное время.В SIPRI также отмечают, что ядерные державы все чаще отодвигают обязательства по разоружению на второй план, делая ставку на демонстрацию ядерной мощи.