На 2026 г. союзники обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентных уровней в 2027 г., говорится в итоговой декларации саммита лидеров стран НАТО в Анкаре.
В документе также содержится призыв к Ирану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.
9 июля 2026, 8:45
НАТО официально подтвердило выделение Украине €70 млрд
На 2026 г. союзники обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентных уровней в 2027 г., говорится в итоговой декларации саммита лидеров стран НАТО в Анкаре.
Оцените новость: