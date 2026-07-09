НАТО официально подтвердило выделение Украине €70 млрд

9 июля 2026, 8:45

На 2026 г. союзники обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентных уровней в 2027 г., говорится в итоговой декларации саммита лидеров стран НАТО в Анкаре.



В документе также содержится призыв к Ирану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.