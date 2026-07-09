Иран может пересмотреть ядерную доктрину при угрозе со стороны США

9 июля 2026, 11:45

Власти Ирана могут рассмотреть несколько вариантов в ответ на широкомасштабную военную угрозу со стороны США, заявил представитель комитета по нацбезопасности иранского парламента Резаи.

"Одним из вариантов ответа может быть выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тегеран также может рассмотреть возможность изменения своей ядерной доктрины, если почувствует угрозу существованию Исламской республики", - отметил он.



По его словам, Иран в ходе недавней войны в регионе не использовал многие свои возможности. При этом он посоветовал "государствам Персидского залива, поддерживающим Трампа, беспокоиться о своих нефтяных и газовых месторождения".