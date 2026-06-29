Росія виводить перехоплювачі дронів на фронт

29 июня 2026, 12:15

Бійці ЗС РФ у Запорізькій та Херсонській областях отримали дрони-перехоплювачі «Ріта-2» виробництва КБ ЦСН «Барс-Сармат» — триморний апарат зі швидкістю понад 340 км/год, заявленою стійкістю до пориваного вітру і можливістю базування на землі, автомобілі або авіаплатформі.

Концепція зрозуміла: замість дорогої ракети — дешевий перехоплювач, який збиває ворожий FPV кінетичним зіткненням або зарядом. Асиметрія вартості на першому погляді приваблива. Але тут і починається головна аналітична проблема.Перехоплення дрона дроном — принципово складніша задача, ніж здається з рекламного відео. FPV-дрон на фронті маневрує, летить низько і нерідко — по складному рельєфу. Перехоплювач зі швидкістю 340 км/год має значно більший радіус розвороту, ніж маневрений квадрокоптер — тобто швидкість не конвертується автоматично в перевагу в ближньому маневровому бою.Комбінована система наведення («Ріта-2» заявлена з ОЕ-головкою) потребує чіткого теплового або візуального контрасту цілі на тлі — і якраз малорозмірні FPV на малих висотах є найгіршим варіантом для такої ГСН. Американські системи типу Coyote Block 3 від Raytheon вирішують цю ж задачу роками і досі мають обмеження саме в «малих і повільних» цілях попри значно більші інвестиції.Показово, що сам «Барс-Сармат» у тому ж місяці рекламував ще одну систему — «Блискавку-ППО» — як «ефективний засіб»: паралельна поява двох перехоплювачів від одного КБ скоріше свідчить про пошук рішення, ніж про знайдену відповідь.