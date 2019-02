Новый графический процессор GeForce GTX 1660 Ti

25 февраля 2019, 11:15

NVIDIA представила GeForce GTX 1660 Ti – новый игровой графический процессор, который обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности в большинстве популярных игр сегодняшнего дня.

Основанный на архитектуре 12-ого поколения GPU, GTX 1660 Ti обладает всеми преимуществами шейдерных инноваций архитектуры Turing, удваивая количество операций в секунду по сравнению с архитектурой предыдущего поколения Pascal. Новинка поддерживает одновременное выполнение целочисленных операций и операций с плавающей точкой, унифицированную архитектуру кэша с тройным объемом L1 и технологию адаптивного затенения для еще более высокой производительности.Архитектура Turing выполняет в 1.5 раза больше инструкций за такт и потребляет в 1.4 раза меньше энергии, чем Pascal, известная своей высокой энергоэффективностью. В результате, при энергопотреблении всего в 120 Вт, графический процессор GTX 1660 Ti обеспечивает наилучшую производительность на Ватт среди всех графических процессоров в своем классе.GeForce GTX 1660 Ti обгоняет процессоры предыдущего поколения и показывает блистательные результаты в современных играх со сложными шейдерами. Будучи в 1.5 раза быстрее GeForce GTX 1060 6GB, он позволяет геймерам играть в популярные онлайн-игры, такие, как Fortnite, PUBG и Apex Legends, на 120 кадрах в секунду в разрешении 1080p.Учитывая, что две трети геймеров все еще играют на графических процессорах уровня GeForce GTX 960 и более ранних моделях, GeForce GTX 1660 Ti с производительностью втрое выше станет отличным недорогим вариантом апгрейда для тех, кто хочет получить намного более высокий fps в своих любимых играх.GTX 1660 Ti также включает приложение GeForce Experience™, которое делает гейминг более комфортным и предоставляет такие уникальные инструменты, как:NVIDIA Highlights — автоматически записывает лучшие игровые моменты. Более 35 игр уже поддерживают Highlights, включая Metro Exodus, Fortnite, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, War Thunder, Shadow of Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV и Tekken 7.NVIDIA Ansel — позволяет геймерам делать уникальные внутриигровые фотографии. Поддержка Ansel есть уже в более чем 70 играх, включая Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II и Final Fantasy XV. Геймеры могут делиться своими снимками и участвовать в ежемесячных конкурсах «Shot with GeForce».NVIDIA Freestyle — позволяет геймерам изменять визуальную стилистику игр. Новейшие фильтры позволяют придать геймплею и фотографиям стиль масляной живописи или акварели, кинематографичность или ретролук 80-х.